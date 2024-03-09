Азербайджан требует освобождения своих сел, оккупированных Арменией.



Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказали в службе заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.



Отмечается, что созданные в Азербайджане и в Армении комиссии по делимитации государственной границы до настоящего времени провели уже 7 встреч.



Также отмечается, что на данном этапе в рамках деятельности комиссий ведутся работы по созданию нормативно-правовой базы, необходимой для проведения делимитационных работ.

В последнее время в СМИ Армении активно распространяется недостоверная информация, исходящая из правительственных источников о том, что земли, принадлежащие 31 селу Армении, якобы находятся под "оккупацией" Азербайджана. При этом отмечается, что Азербайджанская Республика, не признавая этого, требует освобождения своих 4-х оккупированных сел.

В связи с этим азербайджанская сторона считает необходимым отметить, что до проведения делимитации государственной границы заявлять о том, что земли, принадлежащие 31 селу Армении "оккупированы", совершенно безосновательно.

Что касается 4-х не эксклавных азербайджанских сел (Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы), оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна и они подлежат немедленному освобождению.

В рамках процесса делимитации будет решен и вопрос освобождения 4-х эксклавных сел (Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки) Азербайджана оккупированных Арменией.

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