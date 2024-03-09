Страны, проводящие исламофобскую политику, создают серьезные угрозы для будущего

Очернение ислама, расизм - это часть колониальной системы, сохранявшейся на протяжении всей истории западной цивилизации.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал секретарь Фонда международной сети деколонизации Сандев Хира на сессии, посвященной теме "Акты преднамеренного разрушения и оскорбления исламского культурного и религиозного наследия в немусульманских странах", в рамках международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

Он отметил, что страны, проводящие политику расизма, исламофобии, создают серьезные угрозы для будущего.

"Если посмотреть на колониальное прошлое западных стран, мы увидим, что и исламофобия возникла в те времена. Они считают, что люди делятся на определенные классы в зависимости от их религии, расы. Расизм очень отчетливо прослеживается в работах европейских ученых", - добавил Сандев Хира.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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