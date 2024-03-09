Во Франции угнетают мусульман, и это недопустимо.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал управляющий директор "CAGE İnternational" Мухаммад Абдур Раббани на панельных обсуждениях в рамках международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

"Мне запретили въезд в страну, потому что я говорил об исламофобской политике Франции. Организации, обличающие исламофобскую политику Франции, закрываются. Во Франции мусульмане не имеют права участвовать в общественно-политической жизни. Франция угнетает мусульман, и это недопустимо. Министерство внутренних дел Франции открыто заявляет, что будет предпринимать серьезные действия против мусульман. Политика Франции становится все более авторитарной, жесткой", - сказал он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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