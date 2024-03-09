Борьба с исламофобией сталкивается с серьезной угрозой.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала преподаватель Ливерпульского университета Кавтар Наджиб во время выступления на панельной дискуссии в рамках международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

"Исламофобия - глобальное явление. Она проявляется во многих странах мира. Политика и СМИ подвержены влиянию этого явления. Во Франции мы постоянно слышим исламофобские призывы. Все это является сигналом к борьбе с исламофобией", - сказала она.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.