https://news.day.az/politics/1643536.html Участники международной научной конференции по борьбе с исламофобией приняли коммюнике - ФОТО
Участники международной научной конференции по борьбе с исламофобией приняли коммюнике - ФОТО
Участники международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку, приняли коммюнике.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, текст коммюнике зачитал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.
В документе отражены итоги двухдневной конференции, темы обсуждений и другие вопросы.
Согласно коммюнике, участники поддерживают мнение о том, что проблемы в контексте исламофобии в Европе расширяются.
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