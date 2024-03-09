Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поздравления в связи с его избранием премьер-министром.

Как сообщает Day.Az, в своем аккаунте в социальной сети X Шахбаз Шариф написал: "Выражаю признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за искренние поздравления с избранием премьер-министром Пакистана. У наших народов уникальные дружественные отношения, которые развиваются день ото дня".