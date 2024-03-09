Правду не скрыть: бесполезные потуги Армении и Франции

Автор: Акпер Гасанов

Двухдневная международная конференция "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку завершила свою работу. В конференции, напомню, приняли участие 130 гостей из более чем 30 стран мира, включая ученых, экспертов международных организаций, религиозных деятелей и представителей неправительственных организаций, а также местных экспертов, представителей госструктур, руководителей религиозных общин.

То есть, уровень конференции был очень высоким. И потому ценность принятого по ее итогам совместного итогового коммюнике - тоже очень высока. "Участники дискуссии обсудили осквернение и уничтожение исламского наследия, нападения на культурные и религиозные памятники, в том числе на статую азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван, установленную в городе Эвиан-ле-Бен во Франции и демонтированную после акта вандализма при бездействии французских властей", - говорится в документе.

Который, еще раз подчеркну, подписали представители десятков стран мира, участвовавших в бакинской конференции. И нынешнему руководству Франции, которое осуществляет откровенно исламофобскую политику и которое , в рамках этой же политики, поддерживает Армению политически и посредством вооружения, никуда не деться от очередного клейма на своем плече. Цели официального Парижа очевидны- проникновение на Южный Кавказ и укрепление своих позиций тут.

Цели эти были бы адекватными, если бы ставка была сделана не на поддержку государства-оккупанта, а на одинаковое, справедливое отношение и к Баку и к Еревану. Но его не было, нет и не предвидится.И тот вандализм, что был проявлен по отношению к памятнику азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван- часть исламофобской, анти-азербайджанской политики макроновской Франции. Именно поэтому, Париж для Баку не стоит мессы.

И это логично. Даже с одним таким клеймом на плече, не получается играть роль ментора,. Но у Франции таких клейм набралось- большое множество. В этом плане она ничем не отличается от Армении, которой покровительствует.И как раз завтра участники конференции посетят Шушу, культурную столицу Азербайджана, где воочию станут свидетелями разрушений культурных и религиозных памятников в годы армянской оккупации.

Они, уверен, поймут, что нелепой является ситуация, при которой против Армении не были введены санкции со стороны ЕС и США, за все совершенные Арменией чудовищные преступления. Они же, уверен, придут к выводу, что аморальны любые попытки политического давления на Азербайджан, который является жертвой такого числа преступлений со стороны Армении.И свое мнение они разнесут по всему миру.. Так что, Армении и ее покровителям придется долго и нудно оправдываться за содеянное.

И они, конечно же, поддержат справедливое требование, озвученное заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым. Он заявил, что четырех не эксклавных азербайджанских сел (Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли и Гызылгаджилы), оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна и они подлежат немедленному освобождению.

Он также добавил, что в рамках процесса делимитации будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел (Юхары Эскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки) Азербайджана, оккупированных Арменией. И у официального Еревана, в этих условиях. остается только два варианта действий- согласится на справедливые требования Азербайджана и доказать готовность к миру или же отказаться от этого шага и доказать лживость своих заявлений о готовности к миру.

Пока все говорит о том, что руководство Армении больше склоняется ко второму варианту развития ситуации. И , конечно же, это напрямую связано с зависимостью Армении от диктата Франции. При этом, и в Ереване, и в Париже, судя по всему, не способны отказаться навсегда от анти-азербайджанской, анти-мусульманской политики. Какие бы пафосные речи не звучали из уст руководителей Армении и Франции.

Азербайджан все это видит. И, что особо печально для Армении и Франции, все это видят и во всем мусульманском мире. В котором растут влияние и значение Азербайджана. И состоявшаяся в Баку конференция- одно из важных звеньев в этой очень длинной цепи шагов Азербайджана на пути к отстаиванию своей справедливой позиции через объяснение истины всему миру. Особенно, мусульманскому миру, к которому наша страна и принадлежит.