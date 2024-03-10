https://news.day.az/politics/1643610.html Президент Казахстана совершит визит в Азербайджан
Президент Казахстана совершит визит в Азербайджан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 марта посетит Азербайджан с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера, передает Day.Az.
"11-12 марта президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Азербайджанскую Республику", - говорится в сообщении.
Планируется, что в рамках визита Токаев примет участие в первом заседании казахстанско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета.
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