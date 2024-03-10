Президент Казахстана совершит визит в Азербайджан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 марта посетит Азербайджан с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера, передает Day.Az.

"11-12 марта президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Азербайджанскую Республику", - говорится в сообщении.

Планируется, что в рамках визита Токаев примет участие в первом заседании казахстанско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета.