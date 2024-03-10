Автор: Байрам Эльшадов

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TRT World сделал сенсационное признание. По его словам, недостающий компонент резолюций Совета Безопасности ООН и решений международных судов - это принуждение. Фактически, Мирзоян подтвердил то, о чем говорила азербайджанская сторона на протяжении десятилетий - ООН должна была принудить Армению к выполнению резолюций СБ.

Во время интервью глава МИД Армении попытался свалить этот вопрос с больной головы на здоровую. Упомянул про якобы "насильственное перемещение всего армянского населения из Карабаха", которого не было и в помине. Азербайджан неоднократно высказывался по этому поводу. Армянам Карабаха предлагалось получить гражданство Азербайджана и жить легально, имея такие же права, как и остальные граждане страны. И некоторые армяне обратились к сотрудникам Государственной миграционной службы с просьбой о гражданстве для дальнейшего проживания в Карабахском регионе Азербайджана.

Далее Мирзоян, стараясь делать хорошую мину при плохой игре, заявил о якобы "вторжении Азербайджана на суверенную территорию Армении". Вместо произнесения высокопарных слов Арарату Самвеловичу надо бы напомнить о том, что на протяжении почти 30 лет Армения не выполняла 4 резолюции СБ ООН, обязательные к исполнению, которые требовали немедленного освобождения оккупированных азербайджанских территорий и возвращения туда беженцев.

Возникает вопрос - а как же наглое игнорирование этих резолюций Арменией? Тогда согласно логике Мирзояна, мировое сообщество должно было силой принудить страну - агрессора, то бишь Армению, исполнять эти резолюции. В то время как оно молчало и делало вид, что ничего не видит, призывая Армению и Азербайджан к призрачному иллюзорному миру.

Так что господин главный дипломат Армении - перестаньте двурушничать и обманывать мир. Даже если бы пустили слезу в студии, вам все равно никто бы не поверил.