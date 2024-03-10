И снова французская двуличность

Автор: Байрам Эльшадов



Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи показал очередной пример французской двуличности. В который раз мсье Декотиньи отправился на выставку, посвященную выехавшим из Карабаха армянам, где пролил "крокодиловы слезы" о несчастной участи выехавших.



Утверждения посла Декотиньи о причинах миграции армян из Карабахского региона Азербайджана являются безосновательными и клеветническими. Была бы Франция объективной и действительно оплотом европейских демократических ценностей, она поддержала бы права на возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев.



Интересно, почему ни один из послов Франции в Азербайджане так же не выступал в поддержку возвращения почти миллиона азербайджанских беженцев, лишенных своих домов в течении более 30 лет? Как говорится, надо видеть в своем глазу бревно, прежде чем соломинку в глазу чужого человека.



Если армяне хотят вернуться в Карабах, то правила им известны - нужно всего лишь подать заявление в Государственную миграционную службу Азербайджана и дождаться получения гражданства. И ни посол Декотиньи, ни кто-либо другой эти правила не сможет изменить.