Азербайджан и Казахстан: великое прошлое, прекрасное настоящее и амбициозное будущее

Автор: Акпер Гасанов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 марта посетит Азербайджан с государственным визитом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера, который перед приездом в Азербайджан дал развернутое интервью газете "Азербайджан". Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что поступательно расширяется нормативно-правовая база, только за последние полтора года подписано порядка 40 важных двусторонних документов. По его словам, к подписанию в ходе предстоящего визита готовится еще один солидный пакет документов.

Он также указал на то, что с 2020 года товарооборот между нашими странами увеличился почти в 5 раз (с 109 до 529 млн долл.). "Это впечатляющая динамика, и мы планируем продолжить наращивание объемов", - отметил Президент Казахстана. Он также сообщил о том, что в рамках его нынешнего визита в Азербайджан предусматривается официальное открытие Центра детского творчества имени Курмангазы в освобожденном и стремительно восстанавливающемся Физули.

О начале строительства данного Центра, в качестве дара казахского народа Азербайджану, Президент Казахстана объявил в ходе своего предыдущего визита в нашу страну, в августе 2022 года. Прекрасно помню, как тогда бесновались армянские политики разного калибра, СМИ соседней страны. Они возмущались тем, что Казахстан, который входит в ОДКБ, ТС и ЕАЭС поддерживает Азербайджан, разделяет нашу радость по поводу освобождения своих земель.

В Армении явно не поняли двух важных вещей. Первое- личный авторитет Президента Азербайджана Ильхама Алиева во всем мире, в том числе и в мусульманском и тюркском, а также в странах-членах ОДКБ, ТС и ЕАЭС на много порядков выше авторитета руководителей Армении. Вот и сейчас Касым-Жомарт Токаев отметил, что немаловажным аспектом в развитии отношений между нашими странами являются личные доверительные и дружеские отношения, которые сложились у него с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Во-вторых, в Армении так и не поняли силы братства между тюркскими народами и странами. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Казахстан и Азербайджан - основатели Организации тюркских государств. "Инициативу по созданию структуры выдвинул Казахстан, а само соглашение было подписано на древней азербайджанской земле. С того момента прошло уже почти пятнадцать лет, и с тех пор наша общая организация прошла большой путь институционализации. Более того, она превращается в известного и авторитетного игрока на международной арене", подчеркнул он.

Президент Казахстана справедливо отметил, что потенциал ОТГ колоссален. "Вот только некоторые цифры: общая территория около 4,5 млн квадратных километров, совокупный ВВП - свыше 1,5 трлн долларов, население - больше 160 млн человек. Товарооборот внутри ОТГ достиг 42,3 млрд долларов, а общий товарооборот тюркских стран с миром - порядка 1,3 трлн долларов. Все страны Организации уверенно инкорпорированы в мирохозяйственные процессы, представлены и активно работают в ключевых международных организациях. Полагаю, что для дальнейшего успешного продвижения интеграционных процессов в рамках ОТГ этого более чем достаточно", привел он веские аргументы.

А теперь, вспомним заявления, сделанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 14 февраля на церемонии инаугурации. "У нас нет другой семьи. Наша семья - это тюркский мир", подчеркнул тогда глава государства. У нас братские отношения со всеми странами-членами Организации тюркских государств, и наша политика - усиливать Организацию тюркских государств. Это большая география, большая территория, большая военная сила, большая экономика, природные ресурсы, транспортные пути, молодое население, растущее население, и мы - народы одного рода, одних корней. Может ли быть единство сильнее этого? Конечно же, нет. Мы должны общими усилиями сделать так, чтобы Организация тюркских государств превратилась в важного актора и центр силы на глобальной арене. Этого мы можем добиться только вместе", заявил тогда Президент Азербайджана.

Тут имеет смысл напомнить, что в конце ноября прошлого года в Баку состоялся саммит, посвященный 25-й годовщине Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). Для участия в мероприятии в Азербайджан прибыли главы большинства задействованных в программе стран. В том числе и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Который наверняка помнит, что по итогам саммита были приняты дорожная карта цифровизации Среднего коридора и Бакинская декларация встречи.

Это было важно. Ибо, именно Азербайджан играет важную роль в развитии экономических связей стран Центральной Азии с Европой. И это не просто декларации. Так, в минувшем году торговый оборот Азербайджана со странами Центральной Азии увеличился более чем втрое, а за 7 месяцев нынешнего года - еще на 50 процентов. Примечательно, что в ноябре прошлого года в Баку министры экономики и энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы экспорта электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Европу через территорию Азербайджана.

"Поэтому Казахстан, как и Азербайджан, проводит активную политику по укреплению транспортно-логистического потенциала страны. Не буду скрывать, это для нас стратегическая задача. До 2030 года мы намерены отремонтировать 11 тыс. км и построить более 5 тыс. км новых железных дорог. Это значительно повысит транспортные возможности страны. Сегодня роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, или так называемого Среднего коридора, в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возросла. Об этом свидетельствует и объем грузоперевозок по данному маршруту, который в 2022 году увеличился в 2 раза, а в 2023 году - еще на 65% до 2,7 млн тонн грузов (2022 г. - 1,7 млн. тонн). В перспективе мы ожидаем, что этот уровень достигнет 10 млн тонн", подчеркнул Президент Казахстана.

Его слова подтверждаются действиями по ускоренной реализации столь амбициозных проектов. Вот и глава "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) Ровшан Рустамов недавно заявил, что модернизация железной дороги Баку - Тбилиси - Карс завершена на 95%. Глава АЖД подчеркнул, что реализация проекта сократит время перевозки грузов между Азией и Европой и увеличит пропускную способность маршрута с 1 млн до 5 млн тонн в год.

По его словам, работа завершится в апреле, а это главным образом даст возможность Казахстану и другим странам Центральной Азии диверсифицировать свои поставки разных товаров на мировые рынки. Как видим, у наших стран есть великое прошлое, прекрасное настоящее и амбициозное будущее. И Армении, с ее политикой безостановочных провокаций, остается только констатировать, что она является чужой на этом празднике жизни. Причем, это был ее собственный, ошибочный выбор.