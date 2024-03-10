Карри, кино, слоновий навоз. О «стратегическом коридоре» Индии в Армению

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том как Индия создает воздушный коридор в Армению

Day.Az представляет публикацию:

Армянские СМИ снова ликуют: Индия "открывает воздушный коридор для стратегического экспорта в Армению".

Не хочется обламывать этим товарищам праздник, но что такого стратегического может экспортировать в Армению Индия, да еще и в таких количествах, чтобы открывать для этого какой-то коридор?

Карри? Или может быть партии свежайших индийских кинофильмов? Да даже слоновий навоз в ящиках звучит более реально. Ничего из более-менее значимого сырья или промышленной продукции авиацией гонять банально невыгодно, нужны сухопутные пути.

А если индийцы имеют в виду оружие - так о каком коридоре речь? Индия и так отправляет в Армению французскую оборонную продукцию, собранную у них по лицензии. И это далеко не секрет.

"Сенсация" про коридор похожа на красивую формулировку полуграмотного журналиста, которую подхватили отчаянно ищущие новых союзников армяне.

В общем, ничего нового. Армянские мечты плюс индийская фантазия.