Посол Казахстана о развитии стратегических проектов с Азербайджаном

Казахстан и Азербайджан развивают крупные совместные проекты.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель в ходе второго заседания казахско-азербайджанского рабочего совета в Баку.

"Казахстан и Азербайджан сегодня совместно развивают крупные проекты, важные и для всего региона в целом. Это развитие ТМТМ, прокладка волоконной оптической линии связи, которая является частью цифрового коридора Китай-Европа, и т.д", - подчеркнул он.

По его словам, товарооборот между странами в прошлом году сложился на уровне 530 миллионов долларов США.

"Это является рекордом. Но есть еще огромный потенциал", - добавил посол.

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