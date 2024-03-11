Азербайджан и Казахстан открывают новые горизонты сотрудничества

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

Среди глобального хаоса, войн и конфликтов центральное место занимает наличие подлинных стратегических партнеров. Азербайджан и Казахстан являются ярким примером, демонстрирующим по-настоящему дружеские связи между двумя народами.

Лидеры обеих стран укрепляют тесные связи посредством постоянных контактов и визитов. Предстоящий визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан 11 марта станет еще одним ключевым шагом в продвижении этих совместных усилий.

Казахстан, поддерживая Азербайджан в его усилиях по восстановлению территорий, освобожденных от армянской оккупации, уже выступил с одним очень значимым проектом. Предстоящий визит Президента Касым-Жомарта Токаева ознаменует торжественное открытие этой инициативы - центра детского творчества имени Курмангазы в городе Физули. Укрепление культурных связей между народами Азербайджана и Казахстана неизменно было краеугольным камнем многогранного сотрудничества. Данный проект призван укрепить связи между двумя народами, связанными общим тюркским кодом.

За последние несколько лет Баку и Астана вывели свое экономическое сотрудничество на совершенно новый уровень. В 2023 году товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном достиг 529,4 миллиона долларов США, что на 14,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (463,3 миллиона долларов). А с 2020 года товарооборот между двумя странами увеличился почти в пять раз со 109 миллионов долларов. Казахстанская сторона подчеркивает, что рынок Азербайджана представляет высокий интерес для экспорта обработанных товаров из страны. Астана уже готова поставить в Азербайджан более 100 наименований несырьевых товаров на общую сумму около 300 миллионов долларов.

Основной аспект сотрудничества связан с поставкой казахстанской нефти через Азербайджан, предназначенной для дальнейшей транспортировки в Европу. В 2023 году Казахстан транспортировал значительные 1,39 миллиона тонн нефти через Баку, причем вся эта нефть проходила по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Более того, еще в 2022 году Азербайджан предложил Казахстану идею подключения к трубопроводу Баку-Супса, зарезервировав долю в трубопроводе в размере до 1,5 миллиона тонн. В настоящее время Казахстан рассматривает возможность использования трубопровода Баку-Супса. И Баку, и Астана поддерживают регулярные контакты по этому вопросу, и обе стороны заинтересованы в изучении путей увеличения транзита казахстанской нефти через Азербайджан.

Кроме того, Азербайджан служит важнейшим транзитным узлом для экспорта урана из Казахстана в Европу. Учитывая, что Центральная Азия может похвастаться одними из крупнейших в мире месторождений урана и заинтересована в расширении своих возможностей по добыче и переработке этого ресурса, в сочетании с возобновлением интереса к развитию ядерной энергетики со стороны ряда европейских стран, Азербайджан играет ключевую роль в облегчении маршрутов поставок, обеспечивая взаимную выгоду для всех сторон.

Азербайджан сейчас входит в число 15 крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. В ходе последней бизнес-миссии казахстанских предпринимателей в Азербайджан было подписано 8 контрактов на общую сумму 55 миллионов долларов. В дополнение к Тюркскому инвестиционному фонду, который успешно работает с мая 2023 года, членами которого являются как Азербайджан, так и Казахстан, стороны также обсуждают продвижение инвестиций в двустороннем формате. В настоящее время ведутся переговоры о создании Казахстанско-Азербайджанского инвестиционного фонда между инвестиционными холдингами двух стран. Одной из ключевых целей будущего фонда является содействие развитию портовой инфраструктуры по обе стороны Каспия.

Здесь необходимо отметить один из наиболее важных проектов, краеугольный камень сотрудничества не только между Азербайджаном и Казахстаном, но и между Востоком и Западом в целом - Средний коридор. В этом контексте и Баку, и Астана играют ключевую роль, выступая в качестве главных звеньев этого маршрута на противоположных берегах Каспийского моря.

Для увеличения объемов грузоперевозок по коридору железнодорожные организации Казахстана, Азербайджана, а также Грузии создали совместное предприятие под названием "Middle Corridor Multimodal Ltd.", оптимизирующее предоставление услуг в формате "единого окна". Маршрут построен с использованием самых современных цифровых технологий, и для достижения этой цели казахстанская сторона заключила партнерские отношения с транснациональной сингапурской компанией "PSA", которая разработала проект бесшовного цифрового коридора. Стоит отметить, что европейские партнеры так же заинтересованы в расширении этого транспортного маршрута. Недавно они выделили 10 миллиардов евро на развитие инфраструктуры вдоль Среднего коридора.

Азербайджан и Казахстан заложили основу долгосрочного сотрудничества и дружбы тридцать лет назад. Несмотря на различные препятствия, непростой геополитический климат, партнерство двух стран только укреплялось. Все это было бы невозможно без усилий и внимания, которые Президент Ильхам Алиев и Президент Касым-Жомарт Токаев лично вложили в развитие этих отношений. Значительные шаги, предпринятые лидерами обеих стран в последние годы, не только сформировали двусторонний ландшафт сотрудничества, но и способствовали реализации ключевых инициатив в более широком регионе.

Несомненно, значительный неиспользованный потенциал все еще ждет своего раскрытия в будущем. Оглядываясь назад на историю обеих стран, становится совершенно ясно - Азербайджан и Казахстан находятся на пути к продолжению сотрудничества, и впереди их ждут еще большие свершения.