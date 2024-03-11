https://news.day.az/politics/1643775.html Захарова обвинила Париж в имитации миротворческой деятельности на Южном Кавказе
Захарова обвинила Париж в имитации миротворческой деятельности на Южном Кавказе
Париж изображает миротворчество на Южном Кавказе на фоне провала в Африке.
Как передает Day.Az, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, рост активности Парижа на Южном Кавказе - "своего рода компенсация" на фоне провала французской политики в Африке.
"Это к миротворчеству не имеет никакого отношения", - резюмировала Мария Захарова.
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