Захарова обвинила Париж в имитации миротворческой деятельности на Южном Кавказе

Париж изображает миротворчество на Южном Кавказе на фоне провала в Африке.

Как передает Day.Az, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, рост активности Парижа на Южном Кавказе - "своего рода компенсация" на фоне провала французской политики в Африке.

"Это к миротворчеству не имеет никакого отношения", - резюмировала Мария Захарова.

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