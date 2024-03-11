https://news.day.az/politics/1643782.html В Ханкенди обнаружено брошенное армянами оружие
В Ханкенди обнаружено брошенное армянами оружие
В Ханкенди сотрудники полиции обнаружили боеприпасы.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате проведенных полицейскими мероприятий на территории города Ханкенди было обнаружено и изъято 8 единиц автоматического оружия различных марок, 30 магазинов, 3 запала, 930 патронов различных калибров и другие боеприпасы.
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