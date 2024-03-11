https://news.day.az/politics/1643791.html В освобожденном селе Джебраильского района найден противотанковый снаряд - ФОТО
В освобожденном селе Джебраильского района найден противотанковый снаряд - ФОТО
Продолжается работа по обнаружению и изъятию оружия и боеприпасов, брошенных армянскими вооруженными силами в ходе 44-дневной Отечественной войны на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники отдела полиции Джебраильского района регулярно проводят рейды по местам боев, осматривают окопы и фортификационные сооружения противника.
"В ходе очередного рейда в селе Шейбяк были обнаружены и изъяты автомат и два снаряда к танковой пушке", - заявили в МВД.
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