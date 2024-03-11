Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Азербайджан

11 марта Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

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