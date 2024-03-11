https://news.day.az/politics/1643825.html В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
11 марта в Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Азербайджанскую Республику, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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