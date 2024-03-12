Исламофобия может вызвать цепную реакцию и поставить мир на край катастрофы

Исламофобия выходит за все рамки приличий. Мусульмане чувствуют это повсеместно. Прежде на Западе придерживались принципов терпимости и толерантности. В Европе терпимо и с пониманием относились к другим религиям и нациям. Но сегодня картина меняется. Причем, ясно видно, что исламофобия внедряется и наращивается искусственно.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

На протяжении всей истории какие-то злые силы пытаются столкнуть две мировые религии - ислам и христианство. Это вошло в генетическую память народов, которую сегодня определенные круги стараются разбудить. Видимо, сложилась благоприятная среда для того, чтобы поставить человечество на грань катастрофы. Я бы сказал, что за этим стоит историческая борьба добра и зла. Я в данном случае не олицетворяю сами религии с добром или злом. Это, скорее, философская категория. Достаточно минусов и плюсов и у тех, и у других. Достаточно групп, находящихся под влиянием злых сил, и с этой, и с другой стороны.

Осуждать и преследовать кого-то за его веру это неправильно и, не побоюсь этого слова, безбожно. Считаю, что обсуждения, проведенные на минувшей неделе в Баку, имеют очень важное значение. То, что проблема поднята и обсуждается, само по себе большой плюс. Об этом нужно говорить, говорить громко, на глобальном уровне. Потому что есть силы, старающиеся искусственно столкнуть конфессии. Может дойти до того, что из Европы будут выселены все проживающие там мусульмане, начнется массовое переселение народов, которое закончится разделением мира по религиозному признаку на два непримиримых лагеря. Мировому сообществу сегодня навязывается мысль о том, что во всех проблемах, возникающих в мире, виноваты мусульмане. Это очень непорядочно, безбожно.

В своей основе Ислам - это религия мира. Она с большим уважением относится к другим религиям, не отрицает и не принижает другие религии. Если обратить внимание, в Коране нет рассказа о жизни и деятельности пророка Мухаммеда - эти рассказы будут записаны потом в Хадисах. Зато в священной книге мусульман мы видим рассказы о жизни Мусы, Ибрагима, Нуха, Исы, Марьям и других. Христианским и иудейским пророкам уделено больше места, чем самому пророку Мухаммеду. Я бы сказал, что Ислам стал объединяющей религией, религией миротворчества.

Азербайджан находится в авангарде борьбы с исламофобией. Я оцениваю эту политику, проводимую под руководством Президента Ильхама Алиева, очень высоко. Глава государства прав, говоря, что тенденции исламофобии в мире стремительно нарастают. Ислам выставляется в качестве потенциального источника опасности, нагнетается подозрительность, предвзятость, дискриминация и откровенная ненависть к мусульманам. Ситуация настолько серьезная, что на нее обратила внимание и Организация Объединенных Наций.

Мы являемся светской страной, религия не играет в нашем государстве доминантной роли. Мы - толерантная, мультикультуральная и многоконфессиональная страна, где с уважением относятся ко всем религиям. В Азербайджане - полная свобода вероисповедания. Считаю очень символичным, что светская страна Азербайджан взяла на себя роль движителя в вопросе искоренения исламофобии. По большому счету, конференция по борьбе с исламофобией не могла пройти где-то еще. Потому что в нашей стране существует уникальный межконфессиональный мир. Как заявил Президент в своем обращении к участникам конференции, мы гордимся тем, что Азербайджан является полиэтнической и многоконфессиональной страной. Представители всех религий и этнических групп живут здесь в условиях мира как одна семья. Религиозное равенство и инклюзивность, охраняемые в нашей стране как национальное достояние, являются образом жизни азербайджанского народа, источником его силы. Поэтому совершенно естественно, что уважение мультикультурных ценностей является одним из приоритетных направлений нашей государственной политики. Хочу подчеркнуть - политики светской страны с подавляющим мусульманским большинством.

В то же время в мире немало исламских стран, которые нарушают каноны Ислама, ведут нечистоплотную политику, поддерживают сепаратистские движения в других странах, действуют против братьев по религии. Совсем не обязательно провозгласить своей конституцией шариат, чтобы называться мусульманами. Можно быть светской страной, как Азербайджан, и в то же время следовать лучшим постулатам Ислама, ведя честную и открытую политику, борясь за мир и справедливость. Я бы сказал, что наша страна в своем роде образец для подражания.

В чем главная проблема мусульманского мира? В образовании. Точнее, в его недостатке. Мусульманский мир должен выработать четкую концепцию своего развития и поставить во главу угла просвещение и образование. В Коране неоднократно повторяется важность обучения и постижения наук. Посмотрите - в какой части исламского мира происходят бесконечные войны и конфликты? В той, где население наименее образовано. С этим фактором в определенной степени связана проблема восприятия мусульманского мира другими странами. Проблема не в нас, мусульманах Азербайджана, Турции, Казахстана или других развитых стран. Проблема в группах людей, имеющих очень ограниченное представление о мире и даже о собственной религии, от имени которой они действуют. Эти группы держат под идеологическим прессингом массы, зомбируют их. Согласитесь, образованные и просвещенные люди никогда не превратятся в толпу. Образованный человек всегда остается индивидуумом. Необходимо начать обращать внимание на образование и думать о развитии будущих поколений. Если массы не будут образованы, не научатся широко мыслить и осознавать современные реалии, проблему исламофобии не удастся решить, потому что по ним судят об исламском мире в целом.

Непросвещенные массы легко управляемы и подвержены радикальной пропаганде, что с успехом используется различными деятелями в политических целях, прикрываемых религией. Дискредитация Ислама, выставление его религией террора - это политический заказ. И заказчиками, а также финансистами этих проектов часто являются вовсе не исповедующие Ислам круги. Религиозный фактор и непросвещенность масс пытаются использовать в политических целях для территориальных экспансий, завладения ресурсами и транспортными коридорами. То есть исламофобия, формирование негативного образа исламского мира - это часть большой политики. Запад смотрит на Восток свысока. Хотя есть очень много того, что Запад перенял у мусульманского Востока, развил и применил к делу, благодаря чему западная цивилизация смогла достичь таких высот. Вряд ли исламофобы об этом задумываются. Эти прекрасные ценности и знания помогли человечеству выйти из темных веков, стали общечеловеческими. Они были сформированы в процессе постижения сути добра и зла.

Развитию человечества мешают фобии. Искореняя исламофобию, мы должны заодно бороться за искоренение и других фобий, укоренившихся в мире, в частности, ксенофобии, антисемитизма, расизма. Ненависть и гонения по религиозному, национальному, расовому признаку должны быть искоренены. На дворе 21-й век, пора стать более конструктивными и не судить людей по тому, к какой конфессии или расе они относятся. Это в корне неправильно, и с этим надо бороться.

Между тем, в мире фобий становится все больше. Исламофобия превратилась в составную часть государственной политики ряда западных стран, считающих себя демократическими. На долю этих стран приходится восемьдесят процентов подобных случаев, имевших место за последний год. Это большая проблема. Завтра сегодняшняя дискриминация мусульман в некоторых странах Европы может привести к христианофобии уже в другой части света. Пойдет цепная реакция. Одно будет цепляться за другое и вызывать новые негативные проявления. Поэтому считаю очень важным, что Азербайджан поднимает и выносит на обсуждение эту проблему. Этим он не просто защищает свою религию, он старается защитить интересы всего человечества.

Бороться с фобиями нужно на уровне программ, причем, совместных. В этом должен быть заинтересован не только один Азербайджан. Работа должна вестись не просто раз в год в рамках конференции, а целенаправленно и постоянно. Такого рода форумы должны носить глобальный характер, подняться на уровень ООН и собирать в будущем представителей всех конфессий мира. Борьба с фобиями должна стать общемировым движением. Важность этой борьбы должна быть осознана всеми. Пока что об осознанности говорить не приходится. В законодательствах большинства стран запрещена дискриминация по религиозному и национальному признаку и оскорбление национальных и религиозных чувств, но в практической плоскости на том же Западе чаще всего побеждает так называемая "демократия". Люди сжигают и оскорбляют Коран и не несут за это никакой ответственности. Наоборот, они поднимаются в глазах своих обществ на уровень героев и попадают под охрану правоохранительных органов.

Религиозные фобии - это болезнь, от которых мир должен избавиться, пока это не переросло в неразрешимую проблему. Первой ласточкой стала исламофобия, но дальше, как я уже сказал, процессы могут нарастать как снежный ком и выйти из-под контроля. Надеюсь, движение, начатое Азербайджаном, даст свои плоды.

Лейла Таривердиева