Касым-Жомарт Токаев посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

11 марта Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев почтил в Аллее почетного захоронения в Баку память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, высокий гость также почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложил цветы к ее могиле.