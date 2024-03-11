https://news.day.az/politics/1643943.html ВС Азербайджана нейтрализовали армянской квадрокоптер - ВИДЕО
ВС Азербайджана нейтрализовали армянской квадрокоптер - ВИДЕО
11 марта в 12:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района, предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера над позициями Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Эсрик Товузского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
"Благодаря бдительности наших подразделений обнаруженный беспилотный летательный аппарат был нейтрализован специальными техническими средствами", - говорится в сообщении.
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