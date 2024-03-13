Испанский депутат-сепаратист стал новой надеждой армян

Автор: Байрам Эльшадов

Кажется, дела армянской пропаганды совсем плохи. Либо никто из "больших имен" не хочет связываться с армянами, либо армянам срочно стало необходимо вывести в свет новых звезд, которые создадут видимость массовой поддержки армянской миссии. В любом случае, факт остается фактом. Надеждой армянской пропаганды стал никому не известный испанский сепаратист Джон Иньярриту.

Испанец наговорил немало и все в соответствии с повесткой армянской стороны. Говорил о "культурном наследии", которое якобы разрушается. Также говорил о том, что необходимо создать какие-то международные механизмы для защиты тех, кто живет в Карабахе. По поводу первого аргумента можно сказать, что он лишь повторил стандартные тезисы армянской стороны. Но также бездоказательно, что неудивительно. Ведь если бы доказательства этого существовали, то об этом говорили бы члены миссии ООН, которые побывали в Карабахе.

Что касается второго аргумента, то возникает вопрос. Неужели магистр международного права не понимает, что такое суверенитет и как он работает? Его мысли и предложения являются самой обычной пропагандой, не подкрепленной какими-либо фактами и реальностью.

Несмотря на то, что Иньярриту не является звездой мировой политики, некоторые аспекты его биографии весьма интересны. К примеру, он является обладателем степени магистра международного и европейского права. Что весьма удивительно, учитывая его ярую поддержку сепаратизма в Карабахе и призывов к нарушению суверенитета Азербайджана. Это может показаться весьма странным, но этому есть логичное объяснение.

Дело в том, что Иньярриту является одним из сооснователей политической партии Aralar, целью которой являлось достижение независимости страны Басков. Левонационалистическая партия просуществовала почти 16 лет, и как известно, не добилась своей цели. После этого Иньярриту провел почти восемь лет в верхней и нижней палатах испанского парламента. Несмотря на то, что тенденции национал-сепаратизма в контексте страны Басков и Испании стали менее заметны, политик не перестал быть в душе сепаратистом. Правда, его порывы теперь связаны с распространением таких настроений в других уголках планеты.

Иньярриту давно стал известен армянам и взят, что называется, в обойму армянских сепаратистских и пропагандистских кругов. Еще в конце 2022 года ему вручили ничего не значащую медальку несуществуещего сепаратистского образования, о чем он так громко и с гордостью сообщал в своих соцсетях.

Поэтому не вызывает никакого удивления то, что испанский политик так продвигает интересы армян. В конце концов, чего ждать от этого сепаратиста? Он не может быть беспристрастным в принципе и его появление показывает, что армянам тяжело найти новых сторонников для своей миссии по очернению Азербайджана.