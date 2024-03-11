Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности и для Казахстана

Азербайджано-казахстанские отношения, имеющие глубокие корни, успешно развиваются.

Об этом сказал Trend в понедельник политолог Азер Гараев, передает Day.Az.

Он отметил, что исторические, культурные и религиозные связи между азербайджанским и казахстанским народами являются основой отношений между двумя странами.

"Традиционные дружеские и братские связи наших стран уходят корнями в глубь веков. Тесные отношения глав государств вносят важный вклад в отношения между двумя странами, служат развитию и дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества по восходящей линии", - добавил политолог.

A.Гараев подчеркнул, что в освобожденном от оккупации азербайджанском городе Физули правительством Казахстана был построен Центр детского творчества имени Курмангазы. "Этот шаг высоко ценится Президентом и народом Азербайджана. Сотрудничество между двумя странами успешно продолжается как в двустороннем формате, так и на многостороннем уровне, и в частности в рамках Организации тюркских государств. Обе страны заинтересованы в расширении и развитии сфер сотрудничества в рамках ОТГ. Президент Ильхам Алиев на церемонии инаугурации после выборов заявил: "У нас нет другой семьи. Наша семья - это тюркский мир". Это один из вопросов, который сегодня Азербайджан считает приоритетным", - сказал политолог.

A.Гараев отметил, что работа по открытию транспортно-коммуникационных линий в рамках новых реалий, сложившихся в регионе, Зангезурский коридор создают новые возможности для региона Центральной Азии, в том числе и для Казахстана.

"Интересы наших стран в этом вопросе тоже совпадают. Связи между Азербайджаном и Казахстаном успешно развиваются во всех сферах, в том числе и в энергетическом секторе. Дорожная карта, подписанная между SOCAR и "КазМунайГаз" в прошлом году, создала широкие возможности для расширения связей", - сказал он.

Политолог выразил уверенность, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном и впредь будут развиваться и расширяться в интересах обоих народов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!