Народ Казахстана проявлял большую радость в связи с исторической победой Азербайджана

Азербайджан достиг под Вашим авторитетным руководством большой исторической победы. Это - восстановление государственного суверенитета. Народ Казахстана проявлял в этой связи большую радость.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 марта в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметив, что проведение COP29 в Азербайджане говорит о признании успехов в социально-экономическом развитии нашей страны, а также успехов на международной арене, Президент Казахстана подчеркнул: "Казахстан поддерживает проведение COP29 на соответствующем уровне и предпримет соответствующие усилия для того, чтобы эта конечная цель была достигнута".