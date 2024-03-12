Воздушный коридор Индии в Армению сулит большие проблемы для Ирана

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Армения, потерпевшая разгромное поражение во Второй карабахской войне, пытается найти новых поставщиков оружия для восстановления своей армии. Основная поддержка для официального Еревана в этом вопросе пришла со стороны Франции и Индии, ибо недавно армянская сторона включила в свой военный арсенал оружие, закупленное в Нью-Дели и Париже.

Процессы показывают, что Армения не хочет на этом останавливаться, она хочет еще больше расширить процесс вооружения. Поэтому Индия в настоящее время создает воздушный коридор для обслуживания стратегически важного для Еревана экспорта.

Об этом сообщило издание IADN, которое специализируется на новостях в сфере воздушно-космической обороны Индии. Сообщается, что HAL и CONCORD сформировали совместную рабочую группу HALCON с той же целью.

Воздушный коридор из Индии в Армению может быть создан только через Иран.

Какова должна быть позиция Ирана по этому вопросу?

Известно, что отношения между Ираном и ведущими государствами Запада всегда напряжены. США, Франция, Великобритания и другие западные страны ввели жесткие санкции против Тегерана. Как результат, страны, пытающиеся установить торговые отношения с ИРИ, систематически подвергаются политике давления.

По этой причине этот проект должен быть неприемлем для Ирана. Прежде всего потому, что он является инициативой Франции, а одной из основных целей коридора является доставка в Армению через Иран индийского оружия, произведенного по французской лицензии.

Если Иран допустит создание этого коридора, значит, он создаст условия для размещения на своих границах оружия западного производства.

Этот момент делает вполне вероятным, что заявления Тегерана о том, что "НАТО находится у наших границ, мы этого не допустим" являются неискренними.

С другой стороны, создание авиатранспортного коридора Индия-Армения не в интересах России, потому как Ереван пытается выйти из-под контроля Москвы. Чтобы продолжить этот процесс, Армения сближается с Западом в военном, экономическом и политическом отношении.

Конечно, Россия недовольна закупками Арменией оружия у других стран и антироссийской политикой армянской власти. В такой момент, когда преобладает атмосфера недовольства, помощь Ирана Армении в уменьшении ее зависимости от России и предоставление лицензированного Франции оружия для ввоза в страну не могут не повлиять на отношения Тегерана и Москвы.

Как видно, роль Ирана в вооружении Армении противоречит политике соседства с Азербайджаном, с другой стороны, его отношениям с Западом, а также союзническим отношениям с Россией. По этой причине отношение Ирана к этому коридору должно быть негативным.