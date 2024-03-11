Мухтар Бабаев провёл обсуждения с главой шведской делегации

Президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев и лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи провели встречу с главой шведской делегации на сессии Матиасом Фрумери.

Об этом сообщается на официальной странице COP29 в социальной сети "Х", передает Day.Az.

В ходе беседы стороны отметили важность климатической дипломатии и принятия срочных мер.