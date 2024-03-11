https://news.day.az/politics/1644034.html Мухтар Бабаев провёл обсуждения с главой шведской делегации
Мухтар Бабаев провёл обсуждения с главой шведской делегации
Президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев и лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи провели встречу с главой шведской делегации на сессии Матиасом Фрумери.
Об этом сообщается на официальной странице COP29 в социальной сети "Х", передает Day.Az.
В ходе беседы стороны отметили важность климатической дипломатии и принятия срочных мер.
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