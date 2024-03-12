Проармянская политика Греции и Кипра: Азербайджан готовит ответный шаг

Автор: Акпер Гасанов

В июле этого года в Шуше будет проведен неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Это будет очередное, важное для всего тюркского мира событие. Оно логически укладывается в заявления, сделанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 14 февраля на церемонии инаугурации. Он тогда подчеркнул, что у Азербайджана сложились братские отношения со всеми странами-членами ОТГ и наша политика - усиливать эту организацию, о важности которой говорил в ходе своего официального визита в Азербайджан и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он особо подчеркнул колоссальный потенциал ОТГ, наблюдателем в которой является и Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Она также имеет статус наблюдателя и в Организации исламского сотрудничества (ОИС). Но это еще не все.

Австралия, США, Великобритания, Германия, Франция и ЕС в целом имеют свои представительства в Лефкоше, а в Северной Никосии находятся резиденции послов США и Британии. Подчеркиваю все это, дабы было понятно, что ведущие государства мира давно наладили фактического сотрудничество с руководством ТРСК. И Азербайджан, как одно из ведущих государств тюркского мира, считает правильным углубление и расширение отношений с ТРСК.

И то, что делегация из ТРСК примет участие в предстоящем неформальном саммите ОТГ в Шуше - очередной шаг в данном направлении.

"В этой встрече по моему приглашению будет участвовать президент Турецкой Республики Северного Кипра, которая имеет статус наблюдателя, и это придаст очередной сильный импульс нашему общему делу, делу единства тюркских народов", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего недавнего визита в братскую Турцию.

И вот на этом фоне мы видим демонстрацию проармянской позиции представителей Греции и Кипра в международных организация. Даже беглый анализ указывает на поразительное обилие критических материалов против Азербайджана в греческих и кипрских СМИ. И ладно бы это была просто критика! В этих статьях продвигается лживая позиция официального Еревана.

Ясное дело, что там нет ни слова о том, что Армения держала под оккупацией 20% территории Азербайджана, игнорируя то самое международное право. Там нет ни слова и о том, что Армения не подчинилась четырем резолюциям Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. И о том, что Армения виновна и в Геноциде в Ходжалы, в осуществлении политики этнических чисток, в греческих и кипрских СМИ тоже нет ничего.

Молчат они и о том, что в ходе 44-дневной войны руководство Армении отдало преступные приказы о нанесении ракетных ударов по мирным азербайджанским городам. В результате чего в Гяндже, Барде, Мингечауре погибли и были ранены старики, женщины, дети. Что явно свидетельствует о предвзятости и ангажированности данных СМИ. И это при том, что на бытовом уровне греки не скрывают своего внутреннего негативного отношения к армянам.

Да, в разговорах между собой они рассуждают о том, что армяне у них ассоциируются с незваными гостями. А еще, в этой связи, важно напомнить о том, что самый большой удар по Греческой Православной Церкви в свое время нанесли именно армяне. Не случайны частые конфликты между армянскими и греческими священниками в Иерусалиме. В интернете достаточно материалов на эту тему.

Тем не менее, греческие и кипрские СМИ очерняют...Азербайджан. А Греция и Кипр, на государственном уровне, делают ровно тоже самое в различных международных организациях. Они явно переоценивают свои возможности, попутно недооценивая возможности Азербайджана, Турции и всего тюркского мира. Они не понимают, что своими провокациями они лишь устраняют все препятствия для признания Азербайджаном Турецкой Республики Северного Кипра.

Официальный Баку не раз доказывал свою способность проводить действительно независимую внешнюю политику. Жаль, что в Греции и на Кипре этого не в состоянии понять и принять. Им, судя по всему, понятнее внешняя политика Армении, которая более четверти века держала наши земли под оккупацией. Это их выбор. Азербайджан же оставляет право показать всему миру, каков будет наш выбор, наши ответные шаги. Причем, сделать это мы можем уже в самое ближайшее время.