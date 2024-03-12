В Туркменистане заявили о заинтересованности в сотрудничестве с ОТГ

Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана, Гурбангулы Бердымухамедов, заявил о высоком уровне уважения Туркменистана к Организации тюркских государств (ОТГ) и выразил заинтересованность страны в развитии сотрудничества с ней, передает Day.Az.

В рамках встречи в Ашхабаде, которая проходит в рамках Совета старейшин ОТГ, он подчеркнул, что Туркменистан уделяет значительное внимание развитию отношений с тюркскими государствами как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Он отметил, что общность исторических, культурных и языковых корней является основой для углубления сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Бердымухамедов также представил ряд инициатив, направленных на укрепление сотрудничества в рамках ОТГ, включая предложение о введении звания "Почетный старейшина" и разработку интернет-ресурса Совета старейшин ОТГ.

Совет старейшин ОТГ проводится в Ашхабаде с 11 по 13 марта, и это первый раз, когда Туркменистан принимает это мероприятие. Предыдущее заседание Совета состоялось в Самарканде (Узбекистан) в октябре 2023 года.

Организация тюркских государств включает в себя Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан. Туркменистан и Венгрия участвуют в работе ОТГ в качестве наблюдателей. В начале марта Бердымухамедов заявил о возможном вступлении Туркменистана в ОТГ в текущем году.