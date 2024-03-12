Дело "Чистой армянской крови" в США: Марутян и Ко обвиняются в рэкете, мошенничестве и краже личных данных

Членам организации "Чистая армянская кровь" в США предъявлены обвинения в рэкете, краже личных данных и мошенничестве с устройствами доступа, передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ.

Сообщается, что 30 мая 2023 года один из обвиняемых членов организации Альберт Марутян явился в суд и признал себя виновным. 2 июня 2023 года второй соучастник Ваге Оганесян так же признал себя виновным и был приговорен к 364 дням тюремного заключения с последующим тремя годами освобождения под надзором. 12 июня 2023 года признал себя виновным третий подозреваемый Нарек Маютян.

29 декабря 2023 года адвокат Альберта Марутяна написал в письме просьбу о смягчении ожидаемого приговора обвиняемому до 45 месяцев. Однако 5 января Марутян был приговорен к 51 месяцу тюремного заключения с тремя годами условно-досрочного освобождения и возмещением 2,9 миллиона долларов.

28 февраля адвокат еще одного обвиняемого Давида Егояна подал прошение о смягчении приговора.

9 марта сообвиняемый Поль Мурадян попросил не лишать его свободы, аргументировав это тем, что он родился в Иране (получил убежище в США), а его брат живет в Армении и работает на стройке. 11 марта прокуратура США обратилась с просьбой назначить ему тюремный срок не менее 15 месяцев с испытательным сроком год и один день.

Подробнее с делом "США против Марутяна" можно ознакомиться по ссылке.

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