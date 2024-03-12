Представители грузинского парламента посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны

Делегация во главе с председателем комитета по образованию, науке и делам молодежи парламента Грузии Гиви Миканадзе посетила 12 марта могилу великого лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, прибыв сначала на Аллею почетного захоронения, делегация с уважением почтила память архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложила цветы к его памятнику.

Затем, прибыв в Шехидляр хиябаны, гости отдали дань уважения памяти героических сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы.

Гости полюбовались панорамой нашей столицы с самой высокой точки Баку. Они были проинформированы об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по благоустройству и строительству.

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