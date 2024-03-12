Рамиль Усубов посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Тбилиси

Находящийся с визитом в Грузии секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов 12 марта посетил памятник великому лидеру азербайджанского народа в парке Гейдара Алиева в центре Тбилиси.

Как сообщает во вторник Day.Az, Рамиль Усубов возложил венок к памятнику и почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Секретаря Совета безопасности сопровождали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и другие официальные лица.

Р.Усубов также почтил память павших за территориальную целостность Грузии героев на площади Героев в Тбилиси, возложил венок к памятнику.

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