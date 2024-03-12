Обсуждено сотрудничество в сфере безопасности между Азербайджаном и Грузией
Находящийся с визитом в Тбилиси секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов 12 марта встретился с министром внутренних дел Грузии, секретарем Совета национальной безопасности Вахтангом Гомелаури.
Информацию об этом распространило министерство внутренних дел Грузии, сообщает Day.Az.
На встрече была отмечена важность углубления сотрудничества в области безопасности между соответствующими структурами двух стран.
В ходе беседы в центре внимания были события, происходящие в регионе, и актуальные вопросы в сфере безопасности.
Вахтанг Гомелаури поблагодарил Рамиля Усубова за плодотворное сотрудничество и выразил надежду на то, что партнерские связи стран будут активно продолжаться и углубляться различных направлениях и впредь.
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