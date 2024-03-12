«Свобода», фейки и задница Пашиняна

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как горе-журналисты из радио "Свобода" (Azərbaycan redaksiyası) склепали дешевый антиазербайджанский фейк.

Day.Az представляет публикацию:

У армян появились очередные защитнички - на этот раз из числа местных умельцев. Азербайджанские журналисты из радио "Свобода" в компании со своими британскими коллегами устроили, как им казалось, громкую сенсацию: Азербайджан оказывается, превратился чуть ли не в важнейший канал "серого импорта" в Россию в обход санкций!

"Доказательства" еще забавнее. "Sky news", пишут ребятки из "Свободы", сообщает, что в последние годы резко вырос объем продаж британских внедорожников Range Rover и Bentley в Азербайджан. Ну, все. Раз "роверы" и Bentley стали покупать больше, то значит они точно идут на перепродажу в Россию, делают вывод товарищи. Последний довод - сравнение нашей страны с африканской.

"Как же может быть, что страна с ВВП, сравнимым с Ганой и 10-миллионным населением вдруг за несколько лет обошла Италию и Португалию по объемам покупок Range Rover и Bentley?!" - задаются они вопросом, наверняка закатывая глаза.

Вот такой вот плохо прикрытый расизм. Не будем говорить, что в Азербайджане даже средней руки ресторанные певички ездят на "роверах", что падение их продаж в тех или иных странах скорее связано с рынком, а не тем, что из-за азербайджанцев итальянцам не хватает британских внедорожников. Лучше всего фейки разоблачаются цифрами. Ну, давайте тогда про цифры и поговорим.

Посмотрим на импорт Азербайджана из Британии. Каким он был в те самые прошлые годы?

В 2023 году в страну из Британии ввезли товаров на общую сумму 342,77 млн долларов - это 1.98% от всего азербайджанского импорта. Данные здесь и далее - из открытой статистики Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Действительно, 342 млн долларов - это немало. Но немногим больше, чем в 2022 году, кстати говоря: в позапрошлом году импорт из Британии в Азербайджан составил 256,66 млн долларов. Вот тут, наверное, журналисты радио "Свобода" радостно потирают руки: аха, вот они, эти Range Rover и Bentley, вот они!

Окей, а что было еще раньше? В 2021 году Азербайджан импортировал из Британии товаров на 271,2 млн долларов - это даже больше, чем в 2022. В 2020 импорт и вовсе составил 297 млн!

Все эти годы не менялся и удельный вес Великобритании в азербайджанском импорте. В 2023 году - 1,98%, в 2022 - 1,77%, в 2021 - 2,32%, в 2020 - 2,77%, в 2019 - 1,7%. То есть ситуация по сути своей не менялась в принципе: рост весь азербайджанский импорт - росли и объемы поставок из Британии. Снижался импорт в целом - снижались и показатели по Соединенному Королевству. Ничего необычного.

Удивительно, правда? Либо азербайджанцы что-то знали, и скупали Range Rover и Bentley для россиян ЗА ГОДЫ ДО ВОЙНЫ В УКРАИНЕ И САНКЦИЙ, либо какие-то журналисты врут. Либо в 2022 и 2023 годах мы не покупали в Британии НИЧЕГО кроме внедорожников, либо какие-то журналисты врут. Либо в Азербайджане знали, что крупнейшие мировые бренды уйдут из России, либо какие-то журналисты врут.

Ну и самое странное: азербайджанцы узнали о войне в Украине заранее и решили нажиться на "сером импорте" в Россию, окей. Так почему только британские внедорожники? Неужели те же самые ушлые предприниматели, на которых намекает радио "Свобода", не скупали по всему миру кока-колу, бигмаки, мебель из "Икеи" и шмотки H&M?! Непорядок, товарищи. Не сходится ваше вранье.

А если серьезно, то таким образом западные друзья Пашиняна пытаются прикрыть его спину: Армения второй год наживается на параллельном импорте в РФ подсанкционных товаров, в том числе двойного назначения. Это открыто беспокоит и ЕС в том числе - именно поэтому, с подачи Германии, Брюссель медленно, но верно расследует все факты, постепенно прикрывая лавочку. И вот, с подачи британских СМИ и их коллег-провокаторов из радио "Свобода" разбавляется повестка: смотрите, мол, Азербайджан гоняет в РФ санкционку. Попытка отвлечь внимание засчитана!

Но вот матчасть надо подучить. Прежде, чем клепать фейки, потрудитесь сделать их хоть сколько-нибудь правдоподобными!