Развитие Среднего коридора: отношения между Азербайджаном и Казахстаном выходят на новый уровень

На сайте EU Reporter опубликована статья Колина Стивенса, посвящённая экономическому потенциалу Среднего коридора и азербайджано-казахстанским отношениям.

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"В эти дни президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с визитом в Азербайджане. Два государства Каспийского региона укрепляют не только политическое сотрудничество, но и транспортные связи, что особенно важно для Европы в условиях войны в Украине и нападений проиранских хуситов на европейские корабли в Красном море.

После того как начался конфликт в Украине, традиционные транспортные связи, соединяющие Азию со странами ЕС, были прерваны. Кроме того, нападения хуситов в Красном море сильно повлияли на импорт и экспорт из Европы.

С ноября по декабрь 2023 года из-за атак проиранских боевиков мировая торговля сократилась почти на 1,5%. Ситуация ухудшилась в январе 2024 года, когда США и их союзники начали военную операцию в Йемене. Транзит судов через Суэцкий канал сократился на 30% по сравнению с январем 2023 года. Это привело к сильному росту цен на морские перевозки в мире. По оценкам экономистов, текущие перебои с поставками через Красное море оказали большее влияние на судоходство, чем пандемия COVID-19.

Из-за трудностей с транспортом цены на товары растут очень быстро, что бьет по карману простых европейцев, чье возмущение беспокоит бюрократов в Брюсселе, особенно перед решающими выборами в Европарламент.

В качестве альтернативы Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) или Средний коридор имеет значительный потенциал. Идея "Нового шелкового пути" заключается в том, чтобы товары из Китая быстро проходили через Казахстан к побережью Каспийского моря, а далее через Азербайджан и Грузию в страны ЕС. По данным транспортных экспертов, объем перевозок по этому коридору увеличился на 86%, достигнув 2,8 млн тонн по сравнению с 1,5 млн в 2022 году. Это значительный рост по сравнению с всего лишь 586 тысячами в 2021 году. Таким образом, Казахстан и Азербайджан становятся важными транспортными узлами между Азией и Европой. Однако два государства смогут извлечь и свою выгоду от реализации проекта.

Например, Казахстан может отправлять в Европу нефть, уран и пшеницу. Особое развитие получает проект строительства волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. В свою очередь, для Баку также важно расширить пропускную способность Среднего коридора и проложить оптическую линию по дну Каспия.

Следует отметить, что Астана представляется важным партнером Баку в Центральной Азии. В Казахстане зарегистрировано более 900 компаний с участием азербайджанского капитала, работающих в основном в сфере торгово-посреднической деятельности, дорожного и капитального строительства, переработки и логистики.

В свою очередь, в Азербайджане действуют около 150 казахстанских компаний, работающих в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, услуг, строительства и транспорта.

Понимая важность развития альтернативных транспортных маршрутов, 29-30 января Европейский союз провел в Брюсселе первый Форум инвесторов в рамках инициативы Global Gateway по развитию транспортных связей между ЕС и Центральной Азией. Заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис объявил, что европейские и международные финансовые институты обязались инвестировать 10 миллиардов евро (10,9 миллиарда долларов) в развитие устойчивых транспортных связей в Центральной Азии.

Эффект от развития Среднего коридора почувствуют и другие государства Центральной Азии, не имеющие выхода к морю, но заинтересованные в расширении торговли с Европой. Так, в отличие от Казахстана, Узбекистан и Туркменистан не имеют сообщения с Китаем. Железнодорожный проект Китай - Кыргызстан - Узбекистан, предложенный Пекином, оценивается экспертами как очень дорогой и сложный, учитывая горный рельеф региона, а также высокие политические риски. Учитывая этот фактор, в долгосрочной перспективе Казахстан будет иметь статус основной транзитной территории в Центральной Азии, а Азербайджан должен сохранить необходимый потенциал для укрепления Среднего коридора.

Двусторонние отношения между Баку и Астаной приобретают характер стратегического сотрудничества, учитывая фактор перспективных транспортных связей, а также политического объединения тюркских государств. В связи с этим эксперты считают, что Евросоюзу необходимо быстро и решительно увеличить инвестиции в развитие Среднего коридора, если Брюссель хочет сохранить свои геополитические позиции в Центральной Азии", - написал Колин Стивенс.