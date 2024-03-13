Куда приводят мечты: как Никол и Эммануэль искали проход в Европу

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон искали проход в Европу.

Day.Az представляет публикацию:

В одной стране правил когда-то правитель по имени Никол. Никол мечтал о светлом будущем, и обратился он к далёкому волшебнику из земель, где сыр пованивает, а вино льётся рекой.

"О великий Эммануэль," - начал Никол с надеждой в голосе, - "помоги мне воплотить мою мечту! Хочу в ЕС!"

Эммануэль, пряча усмешку, ответил: "О, Никол, твоя мечта благородна, как вина моей страны. Но знай, путь в ЕС - это не прогулка по Елисейским полям". "- Я готов на все!" - крикнул Никол.

И началась "большая дружба". Никол принялся за изучение волшебных заклинаний "Экономическая интеграция" и "Политическая стабильность", а Эммануэль всё обещал и обещал... Никол попал во власть волшебника, верил всему, забыв про реальность.

И вдруг - ХЛОП! Бедняга Никол обнаружил себя прикованным к тискам в пустыне. За его спиной, позвякивая ключами, удалялся волшебник Эммануэль - искать новых простачков.

Автор - HSF