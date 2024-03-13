В азербайджанской армии готовят командиров

В Отдельной общевойсковой армии (ООС) состоялось совещание с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями по системе подготовки командиров.

Об этом в среду Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"На совещании, проведенном с целью совершенствования теоретических знаний и практических навыков офицеров, укрепления их умения управления подразделениями, основное внимание было уделено планированию и проведению занятий по тактической, разведывательной, огневой, физической и строевой подготовке.

В ходе учений с офицерами были проработаны такие вопросы, как важность новых требований, возникающих в современном общевойсковом бою, возможные проблемы в управлении, на что следует обратить внимание при борьбе с беспилотными летательными аппаратами и малогабаритными квадрокоптерами.

Офицерский состав, привлеченный на совещание по подготовке командиров, был проверен на практические навыки физической и строевой подготовки, были приняты руководящие документы и приемлемые материалы по топографии.

В заключение был проведен анализ совещания, в ходе которого офицерам были даны задания по дальнейшему повышению уровня боевой подготовки и профессионализма подчиненного персонала, адаптации проводимых учений к реальным условиям боя и использованию технологических инноваций", - говорится в сообщении ведомства.

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