Баку и Астана собирают тюркскую семью

Автор: Лейла Таривердиева

Особенность тюркского братства, отличающая его от других видов интеграции, известных в мире, от того же Евросоюза, заключается в том, что странам этого пространства ничего не нужно доказывать друг другу. Каждый принимает другого таким, какой он есть, поддерживает и помогает, не требуя ничего взамен, не ставит условий и не спекулирует чьими-то слабостями. Тюрский мир - это семья. А в семье люди помогают друг другу не из корысти, не с расчетом на будущие преференции, а потому что они связаны родственными узами. Эти узы прочнее любого расчета и способны на многое. Президент Ильхам Алиев так и определил тюркский мир - это наша семья. Организация тюркских государств "это для нас основная международная организация, потому что это наша семья. У нас нет другой семьи. Наша семья - это тюркский мир", сказал Президент в своей инаугурационной речи.

"У нас братские отношения со всеми странами-членами Организации тюркских государств, и наша политика - усиливать Организацию тюркских государств. Это большая география, большая территория, большая военная сила, большая экономика, природные ресурсы, транспортные пути, молодое население, растущее население, и мы - народы одного рода, одних корней. Может ли быть единство сильнее этого? Конечно же, нет. Мы должны общими усилиями сделать так, чтобы Организация тюркских государств превратилась в важного актора и центр силы на глобальной арене. Этого мы можем добиться только вместе", - заявил он.

Государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан был очередным шагом в направлении реализации этой задачи. Визит прошел очень успешно, о чем говорили в своих заявлениях оба лидера. В Баку были подписаны двусторонние документы, очень важные для обеих стран, в частности соглашение о наращивании транзита казахстанской нефти через Азербайджан. Стороны обговорили многие моменты двусторонних отношений, определились со сроками визитов. Ожидается, что Президент Азербайджана до конца года дважды посетит Астану, а главу Казахстана ждут в июле в Шуше на неформальном саммите ОТГ. Повестка сотрудничества очень широка. Как сказал Президент Ильхам Алиев, нас разделяет только Каспий, но и это на сегодня не является проблемой.

Президент Казахстана стал третьим главой тюркского государства, посетившим Шушу после Реджепа Тайипа Эрдогана и Шавката Мирзиёева. Летом в Шуше пройдет внеочередной саммит Организации тюркских государств, и уже многие тюркские лидеры смогут увидеть воочию великолепие этого древнего города. Это будет очень важный и символичный форум.

Однако главные события нынешнего визита казахстанского лидера разворачивались в городе Физули, полностью разрушенном армянами за годы оккупации и сегодня поднимающемся из руин.

Лидер Казахстана открыл в Физули Центр детского творчества имени Курмангазы, преподнесенный братской страной в дар Азербайджану. В августе прошлого года в этом же городе открывал школу №1 имени Мирзы Улугбека Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Школа построена узбекской стороной и тоже стала вкладом в дело восстановления освобожденных земель Азербайджана. Оба объекта капитально отстроены, оригинальны по архитектуре и комфортны для маленьких физулинцев. Как сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия Центра, каждый такой проект трогает душу азербайджанского народа. И это действительно так. Дети будут учиться в школе, построенной Узбекистаном, и развивать свои творческие таланты в Центре, подаренном им Казахстаном, с особым чувством. Потому что это не просто объекты, а кирпичики, из которых складывается прекрасное, хоть и невидимое глазу сооружение - тюркское братство.

В последние годы тюркское братство получило и институциональное развитие. В ноябре 2021 года в Стамбуле состоялся VIII саммит тогда еще Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Это был исторический форум, потому что на нем было положено начало более активному сближению стран тюркского мира и сам статус сотрудничества на тюркоязычном пространстве был поднят на новый уровень. ССТГ был переименован в ОТГ - Организацию тюркских государств. Переход организации в новое качество показал, что тюркский мир перестает быть просто географическим пространством, а включается в категорию мировых сил, способных влиять на политические и экономические процессы. Тюркские государства громко заявили о себе как о реальной силе. Не исключено, что в дальнейшем Организация будет преобразована в Союз.

У стран тюркского мира много проблем, решение которых требует совместных усилий. Помимо экономического взаимодействия это и вопрос безопасности. На прошлогоднем саммите ОТГ в Астане этот вопрос был поставлен достаточно серьезно. Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости укрепления сотрудничества в области безопасности и предложил провести в 2024 году в Казахстане очередную встречу генеральных секретарей советов безопасности стран-членов. Президент Ильхам Алиев выступил за сотрудничество тюркских стран в сферах безопасности, обороны, оборонной промышленности. И, надо сказать, определенные подвижки по этим направлениям уже есть. Если говорить об Азербайджане и Казахстане, то в минувшем году две страны подписали план военного сотрудничества, приняли участие в нескольких международных военных маневрах. В июне в Казахстане пройдут тактические учения "Бірлестік-2024" (Объединение) с участием морских пехотинцев и морского спецназа обеих стран. Готовится также к подписанию соглашение о военной разведке. Кроме того, в нынешнем году в Казахстане пройдут масштабные армейские учения с участием пяти стран - Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Вопросы безопасности являются основополагающими, так как без их решения все остальные успехи могут оказаться повисшими на волоске. Для себя Азербайджан уже составил формулу безопасности, которая доказала свою надежность за последние несколько лет и не раз. Еще более укрепила эту конструкцию подписанная в 2021 году Президентами Азербайджана и Турции Шушинская декларация.

Тема безопасности приобретает особое звучание в контексте превращения тюркского пространства в "дорогу жизни" для международной логистики. Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), называемый еще Средним коридором, проходит по пространству ОТГ. И потому он считается наиболее надежным - ведь на маршруте следования располагаются страны, являющиеся членами одной семьи. Тюркский мир обеспечивает своим единством, взаимодействием и общими интересами безопасность и стабильность этого маршрута. В ходе визита в Баку Касым-Жомарта Токаева два президента наблюдали символически за прибытием контейнерного поезда из Китая на станцию "Абшерон". Планируется, что по ТМТМ из Казахстана в Азербайджан будут направляться по десять составов ежемесячно.

Как сказал в заявлении для прессы 11 марта Президент Азербайджана, прибытие китайского состава в Баку "является еще одним символом того, что Транскаспийский транспортный коридор - это уже реальность, которая сама по себе будет во многом определять уровень регионального сотрудничества, потому что невозможно без хороших отношений с соседями стать транзитной страной. И в данном случае и Казахстан, и Азербайджан в этом направлении демонстрируют приверженность региональному сотрудничеству, укреплению своих отношений с соседями".

И в Казахстане, и в Азербайджане реализованы крупномасштабные транспортные проекты, в настоящее время ускоренно модернизируют железнодорожную и портовую инфраструктуру, чтобы справляться с нарастающими потоками грузов по Среднему коридору. Обе страны оказались в целом готовы к новым реалиям, в которых их участие стало незаменимым. И Баку, и Астана умеют видеть перспективу, благодаря чему в нужный момент им не пришлось начинать встраиваться в изменившиеся условия с нуля. Сегодня это умение приносит нашим странам дивиденды.

Азербайджан и Казахстан можно назвать осевыми странами в процессе интеграции тюркского мира. Они как бы скрепляют это пространство, прокладывая мосты через Каспий. В том числе и цифровой мост. В этом году начнется реализация проекта Транскаспийского оптоволоконного кабеля. Соответствующее соглашение было подписано ранее между Казахстаном и Азербайджаном.

Сотрудничество и честное партнерство способны спасти мир.