Сахиль Керимли о противоречивых заявлениях Пашиняна касательно сел-анклавов

Никол Пашинян вновь хочет затянуть мирный процесс.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом телеканалу ARB 24 заявил заместитель директора АМИ Trend, политический обозреватель Сахиль Керимли.

Он отметил, что премьер-министр Армении и сегодня делает противоречивые заявления об отсутствии за столом переговоров вопроса касательно сел-анклавов.

"Сегодня Армения, опираясь на западные и европейские круги, при поддержке этих сил пытается создать новый конфликт в регионе. Удерживая под своим контролем несколько азербайджанских сел, она пытается добиться чего-то за столом переговоров. Конечно, Азербайджанское государство высказало свою решительную позицию. Эти территории являются суверенными территориями Азербайджана, что было принято в международных кругах и международной общественностью. Единственный путь Армении - это подписание мирного договора с Азербайджаном.

Индия, Греция и Франция имеют свои интересы. Они используют Армению как инструмент", - добавил С.Керимли.

Представляем вниманию читателей более подробное видеоинтервью:

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