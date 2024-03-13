Министр обороны Ирана об участии Азербайджана в военных учениях в Оманском заливе
Участие таких стран-наблюдателей, как Азербайджан, Оман и Пакистан, в военных учениях, организованных Ираном, Россией и Китаем в Оманском заливе, отражает важность этих учений.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня журналистам заявил министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани после заседания Кабинета министров в Тегеране.
По словам М.Аштиани, военные учения проводятся в направлении демонстрации силы. В этих военных учениях три мировые державы сотрудничают друг с другом.
Отметим, что 4-дневные совместные военные учения Ирана, России и Китая "Безопасность морского пояса 2024" начались накануне. В военных учениях в качестве наблюдателей принимают участие представители Азербайджана, Омана, Казахстана, Пакистана и Южно-Африканской Республики.
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