Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно посетит Азербайджан на этой неделе, сообщили в среду Day.Az в посольстве США в Баку.

"Во время своего визита в регион на этой неделе старший советник по переговорам на Кавказе Луи Боно встретится с высокопоставленными официальными лицами Азербайджана, чтобы обсудить усилия по достижению прочного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией", - сообщили в посольстве.

Отметим, что Боно часто посещает Южный Кавказ, чтобы обсудить поддержку США мирному процессу между Баку и Ереваном и пути достижения прочного и достойного мира.

Он регулярно общается с рядом ключевых заинтересованных сторон в Армении и Азербайджане, чтобы поддержать мирный процесс.

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