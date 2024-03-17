Пашинян готовит Шахраманяну серьезные проблемы

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не полный болван, каким кажется, мы никогда не сомневались. Это только видимость - эдакий гастарбайтер в кепке в чужом большом городе, не знающий куда податься. На самом деле гражданин Пашинян очень даже просекает ситуацию и только делает вид. Его проблема лишь в одном - в трусости. Он боится говорить правду своему народу. А если из его уст и вырываются ее обрывки, то он обставляет их несусветной ахинеей, чтобы как-то замаскировать тот факт, что все происходит вовсе не так, как учит армян пропаганда. Правда при этом теряется и нивелируется, и непонятно, зачем вообще тогда так рисковать и открывать рот.

Частицы правды промелькнули на последней пресс-конференции премьера в его рассуждениях о добровольном выезде армян из Карабаха. Пашинян намекнул своим подданным, что исход армян из Карабаха был организован, каким-то внешним акторам было нужно направить в Армению эту массу народа, чтобы помочь свергнуть действующую власть. Понятно, что намек делался на Россию. Суть в целом получилась близкой к истине - определенные силы погнали карабахских армян как, пардон, безвольное стадо в Армению, чтобы использовать в своих целях. Тут Никол Америки не открыл. Мы с самого начала говорили о том, что выезд армян не был спонтанным, он был организованным и заранее продуманным. Нас самих такой поворот поверг в шок. Не ожидали. "План В" был осуществлен по сценарию, сто тысяч армян оказались в Армении и должны были послужить орудием против Баку и против действующей власти Армении. Но тут что-то пошло не так. Инструмент оказался неэффективен.

К сожалению, Пашиняну не хватило смелости сказать всю правду до конца. Он не смог признать, что никаких этнических чисток на самом деле не было. Эту правду он озвучивал, когда армяне только потянулись к ППП "Лачин" и инструкций по этому поводу от покровителей еще не поступило. Хотя он уже тогда знал, что к чему. Не случайно его давление на сепаратистских деятелей, пытающихся развернуть деятельность "в изгнании", продолжается.

В среду стало известно, что так называемым "депутатам", некогда заседавшим в том самом здании, которое на днях было снесено в Ханкенди, запрещен выезд из Армении. Одного из таких деятелей Гегама Степаняна задержали в аэропорту Звартноц, не дав сесть на самолет. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по последним событиям в Карабахе, в том числе по уходу с "поста" Араика Арутюняна. Пашинян нюхом чует, что затевалось что-то против него любимого, что Рубик Варданян тоже появился в Ханкенди не просто так. Такое впечатление, что он хочет помочь азербайджанскому следствию по делам указанных лиц. Шутка, конечно, но сумевшие сбежать в Армению сепаратисты могут рассказать армянским следственным органам много интересного.

Ряженый под "президента" сепаратист Самвел Шахраманян тоже на волоске от серьезных проблем. Ему было позволено покинуть Азербайджан после того, как он выполнил поставленные перед ним условия - подписал бумажку, называемую указом о самороспуске "нкр". Уехал он как побитая собака, поджавшая хвост, но в Армении снова почувствовал себя человеком и принялся за старое. Власти страны были этому совсем не рады. Он попал под наблюдение правоохранителей и спецслужб, любые его действия и высказывания сразу встречали ответную "стрельбу". Когда релокант объявил, что подписал в Армении новую бумажку, отменяющую его прежний "указ", в правящих кругах очень возмутились. Шахраманяна назвали провокатором и заявили: а кто ты такой, чтобы подписывать в Армении какие-то указы? "Кто такой Самвел Шахраманян, чтобы подписать указ в Ереване? В Ереване и Армении действительны только и исключительно указы и решения законного руководства Республики Армения", - заявили в правящей партии.

Пока что правоохранительные органы подбираются к Шахраманяну, что называется, с тыла. В феврале был задержан его телохранитель. Сяма так вошел в роль "президента", что разъезжает по Еревану в "президентской" машине с охраной и эскортом. После ареста телохранителя самого Шахраманяна тоже вызывали в антикоррупционный комитет. А до этого его несколько раз вызывали в следственные органы. Властей Армении явно раздражает заметно повысившаяся активность сепаратистов, и для Шахраманяна это может закончиться не очень романтично.

Что-то подсказывает, что избежавшие азербайджанского правосудия преступники скоро начнут завидовать Бако и Араику.