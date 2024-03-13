В Азербайджане за последние несколько лет произошли значительные события - Вайра Вике-Фрейберга

В Азербайджане за последние несколько лет произошли значительные события.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в рамках пресс-конференции организаторов и участников XI Глобального Бакинского форума в Баку.

"Здесь, в Азербайджане, за последние несколько лет произошли значительные события. Они произошли именно в том направлении, в котором мы хотели бы, чтобы развивался мир, а именно в решении замороженных конфликтов и достижении мирного соглашения, которое находится в процессе переговоров. А также в том, чтобы страна, потерявшая свою территорию, восстановила над ней суверенитет и свою территориальную целостность", - сказала она.

Вайра Вике-Фрейберга отметила, что во многих частях мира сейчас происходят различного рода противостояния.

"Мы, члены правления Международного центра Низами Гянджеви, прибыли с разных континентов, из разных стран, чтобы участвовать здесь сегодня", - добавила она.

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