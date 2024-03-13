https://news.day.az/politics/1644545.html Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с замглавы МИД Греции
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с замглавы МИД Греции
Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в стране заместителя министра иностранных дел Греческой Республики Александру Пападопулу.
Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана, стороны обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Грецией на двусторонней и многосторонней платформах, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и региональные вопросы.
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