Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с замглавы МИД Греции

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в стране заместителя министра иностранных дел Греческой Республики Александру Пападопулу.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана, стороны обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Грецией на двусторонней и многосторонней платформах, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и региональные вопросы.

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