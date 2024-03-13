Азербайджан активно участвует в решении глобальных проблем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев в ходе пресс-конференции организаторов и участников XI Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что прошедший год был для Азербайджана выдающимся.

"Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет. В целом Азербайджан активно участвует в решении глобальных проблем. Он проводит мероприятия для обсуждения важных вопросов. Глобальный Бакинский форум - одно из них. Мы благодарим Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ за организацию Глобального Бакинского форума", - сказал Плевнелиев.

Отметим, что XI Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви, пройдет 14-16 марта 2024 года.

В мероприятии примут участие около 400 всемирно известных личностей, в том числе бывшие и действующие мировые лидеры, министры и лауреаты Нобелевской премии.

Напомним, что на предыдущем Глобальном Бакинском форуме, состоявшемся в марте 2023 года, были представлены многие страны и видные международные организации.

В мероприятии приняли участие президенты четырех стран, премьер-министры двух стран, шесть спикеров парламентов и министры, руководители пяти организаций, входящих в систему ООН, бывшие президенты 25 стран, бывшие премьер-министры 21 страны и заместители министров иностранных дел 23 стран. Форум запомнился участием 360 представителей 61 страны.

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