Реакция МИД РФ на заявления Армении о выводе российских пограничников

Заявления армянских властей о прекращении работы находящихся в аэропорту Звартноц российских пограничников не будут способствовать безопасности республики.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала в ходе брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

По её словам, российская сторона исходит из того, что все решения примут по итогам межведомственной проработки.

"Упомянутое объявление сделано армянской стороной на фоне целой серии недружественных шагов и заверений официального Еревана. Вряд ли подобная инициатива отвечает интересам безопасности Армении и её граждан, особенно с учётом тех задач, которые плечом к плечу эффективно отрабатывали российские и армянские пограничники в течение многих лет", - сказала Захарова.

Отметим, что ранее председатель Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны прекратить работу в аэропорту Звартноц в Ереване.

"Я не участвовал в обсуждении вопроса о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц, но я думаю, что было бы правильно, если бы они ушли оттуда", - сказал спикер парламента журналистам.

Симонян выразил сомнение, что российские пограничники будут защищать границы Армении в случае необходимости.

Армения направила России официальное письмо по поводу присутствия российских пограничников в столичном аэропорту Звартноц.

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