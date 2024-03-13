Казахстан и Азербайджан являются главными драйверами ОТГ

Казахстан и Азербайджан являются главными драйверами Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев в ходе "круглого стола" в рамках третьего заседания Азербайджано-Казахстанского экспертного совета.

"Казахстан и Азербайджан выступили инициаторами Организации тюркских государств. Две страны являются главными драйверами этой организации. По предложению Азербайджана был создан Тюркский инвестиционный фонд", - сказал Калиев.

По его словам, на прошлом саммите организации было предложено создать единый тюркский алфавит.

"Я думаю, что единый тюркский алфавит можно считать только первым шагом к формированию единого тюркского языка. Благодаря этому мы могли бы вывести нашу молодежь на новый уровень общения без каких-либо языковых барьеров", - сказал он.

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