https://news.day.az/politics/1644574.html Али Асадов встретился с президентом Всемирного конгресса бухарских евреев
Али Асадов встретился с президентом Всемирного конгресса бухарских евреев
13 марта премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Всемирного конгресса бухарских евреев Львом Леваевым.
Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, на встрече было отмечено, что Президентом Ильхамом Алиевым успешно проводится последовательная политика по укреплению толерантности и продвижению мультикультуральных ценностей.
Было подчеркнуто, что в стране созданы все условия для проживания в условиях мира и благополучия представителей всех народов и религий, в том числе еврейской общины.
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