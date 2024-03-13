Состоялось очередное заседание Координационного штаба

Под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось очередное заседание Штаба.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, открывая заседание, руководитель Штаба Самир Нуриев сказал, что на состоявшихся 7 февраля внеочередных президентских выборах азербайджанский народ еще раз выразил доверие своему сильному лидеру, а также поддержку решительной политики, проводимой главой государства на пути развития нашей страны. Он отметил, что главная особенность и значение проведенных в этом году выборов заключалась в том, что впервые в истории независимости Азербайджана наш народ участвовал в выборах как граждане страны-победителя, полностью восстановившей свою территориальную целостность и суверенитет. Было подчеркнуто, что проведение нынешних выборов на всей территории нашей страны, в том числе в Ханкенди, Шуше и на других освобожденных от оккупации землях, является для каждого азербайджанца историческим событием, вселяющим чувство гордости.

Руководитель Штаба отметил, что за минувший период в соответствии с поручениями главы государства на освобожденных от оккупации территориях были проведены широкомасштабные строительно-восстановительные мероприятия, планомерно и скоординированно продолжается работа по возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Затем согласно повестке дня заседания были заслушаны отчеты о проведенной в рамках исполнения "I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" работе, связанной с градостроительной деятельностью в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, в том числе реконструкцией и восстановлением городов и других населенных пунктов, созданием транспортной инфраструктуры, организацией услуг связи, а также обеспечением экономической устойчивости освобожденных территорий, расселением и занятостью населения.

Специальные представители проинформировали о работе, проводимой в рамках деятельности на местах специальных представительств Президента Азербайджанской Республики по соответствующим освобожденным от оккупации территориям, и предстоящих планах на 2024 год.

Руководитель Штаба особо подчеркнул важность скоординированной, качественной, оперативной реализации проектов восстановления и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях в соответствии с "I Государственной программой по Великому возвращению" с применением комплексного подхода.

В завершение встречи были определены необходимые меры по выполнению задач, поставленных Президентом Азербайджанской Республики, и даны соответствующие поручения.

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