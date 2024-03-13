https://news.day.az/politics/1644606.html Глава МИД Грузии совершит визит в Азербайджан
Глава МИД Грузии совершит визит в Азербайджан
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 14 марта прибудет с визитом в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, целью визита является участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии.
Кроме того, запланировано несколько двусторонних встреч И.Дарчиашвили.
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